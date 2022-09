Affaissement d'un bâtiment à Kaolack : L'absence du maire Serigne Mboup décriée.

Les opérations de sauvetage ont pris plus de 08 tours d'horloge. De 13 heures à 21 heures passées, seules les autorités administratives et judiciaires se sont déplacées sur les lieux du sinistre.



Le maire de Kaolack est toujours absent. De quoi pousser certaines personnes à se poser des questions. " Il n'y a pas plus urgent qu'un tel sinistre. Le maire de Kaolack devait être aujourd'hui auprès

des victimes mais il est toujours absent. Nous savons qu'il ne réside pas à Kaolack mais il avait suffisamment de temps pour rallier Kaolack. C'est déplorable", fustige Assane Diop, un habitant de Touba Ndorong.



Présentement, plusieurs personnes ont péri sous les décombres. Au total, 13 rescapés ont été dénombrés...