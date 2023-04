Affaires judiciaires / Birame Soulèye Diop : « C’est la justice qui joue le premier film du parrainage et c’est Yewwi qui sera à la barre »

Pour le président du groupe parlementaire de la coalition Yewwi Askan Wi, le Sénégal est à la croisée des chemins. L’heure est donc venue pour le maire de Thiès Nord, pour que le Sénégal prenne son destin en main. D’après Birame Soulèye Diop, la démocratie et la justice sont les parents pauvres de ce pays. Le prétexte de la conférence de presse que le groupe parlementaire de la coalition Yewwi Askan Wi a tenue ce vendredi est lié aux deux procès : L’affaire de la députée Amy Ndiaye Gniby qui implique ses collègues de l’opposition, Massata Samb et Mamadou Niang et le procès en diffamation sur les 29 milliards du Prodac. En prenant la parole, le président du groupe parlementaire de l’opposition précise que « toutes les manigances du régime, c’est juste pour empêcher l’opposition, de maintenir sa dynamique de résistance. » Aussi, Birahim Soulèye Diop n’apprécie guère, dans le cadre de la révision exceptionnelle des listes électorales, cette courte période attribuée aux Sénégalais pour s’inscrire et pouvoir voter en février prochain. Cette forte affluence sur les lieux d’inscription est, selon le député de Yewwi, un facteur qui « traumatise » le régime et les autorités qui n’accepteraient pas de prolonger la date de la révision des listes. Pour les prochains rendez-vous judiciaires qui voit des membres de la coalition Yewwi Askan wi au banc des accusés, Birame Soulèye Diop indique que le soutien sera sans équivoque.