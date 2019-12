Affaires étrangères / Mamadou Diaw (Député) soulève « certaines incohérences avec le passeport diplomatique ».

Le maire de Matam, non moins député à l’Assemblée Nationale qui faisait face au ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur, a soulevé la question des passeports diplomatiques qui posent beaucoup de problèmes à certains détenteurs. Il a aisni donné des exemples de sénégalais qui ont eu à être bloqués dans des aéroports. Entres autres questions soulevées par l’honorable député de la mouvance présidentielle, le regroupement familial qui est un très grand souci pour les compatriotes désireux de faire venir leur famille. À l’en croire, c’est une procédure qui prend énormément de temps et d’énergie.