Affaires étrangères / Cheikh Bamba Dièye sur la politique migratoire : « Ils ont tant tergiversé ! »

Le député Cheikh Bamba Dièye s’est directement penché sur l’émigration qui est l’un des plus grands problèmes du pays avec beaucoup de jeunes qui prennent les eaux pour rejoindre les côtes occidentales. Selon Cheikh Bamba Dièye, la cause de ce phénomène découle d’une mauvaise politique d’emploi. Le député s’est ainsi demandé ce qui serait leur politique globale de l’émigration qui pose des problèmes d’enjeux économiques, sous régionaux sur lesquels les gouvernements ont tant tergiversé depuis plusieurs années. Cheikh Bamba Dièye recommande au ministre Amadou Ba en charge des affaires étrangères de faire le point et de répertorier des cadres où ils peuvent se trouver afin de mieux réfléchir sur la question.