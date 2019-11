Affaires des munitions saisies à Pékesse : Retour de Parquet pour les mis en cause, malgré la forte intervention de marabouts auprès du Doyen des juges

Ils vont faire face ce mardi au juge du premier Cabinet d’instruction, Samba Sall, qui a demandé, selon des sources, des «enquêtes complémentaires» sur l’affaire des munitions saisies à Pékesse. Le Libanais, vendeur de munitions, a déjà sorti plusieurs dizaines de factures délivrées à Cheikh Lo, après vente. Ce qui enfonce davantage le notable de Darou.



Ce dernier et Cie ont été arrêtés pour avoir convoyé des balles de fusil de chasse de la région de Thiès à Darou Mousty. Depuis, de fortes interventions, nous apprend-on, ont été notées, y compris ce lundi, dans le milieu maraboutique entre Touba et Darou pour tirer d'affaire les mis en cause. Tant d’agitation donc au sommet de la hiérarchie maraboutique de la cité religieuse de Mame Thierno Birahim. Les suspects de l’affaire des munitions saisies à Pékesse ont reçu le soutien de quelques petit-fils de Borom Darou, qui ont fait le déplacement au Palais de justice de Dakar.



Touchée par les difficultés de l’homme d’affaires Cheikh Lo, la famille en fait sa cause et envoie des émissaires régler le problème, usant de ses réseaux pour convaincre le procureur de la République et le magistrat instructeur. Les suspects dans cette affaire ont été déjà interrogés par les gendarmes enquêteurs. Ils ont confié avoir acheté les balles chez un Libanais, qui détient une armurerie à Dakar...