Affaires des lotissements des agents de l’ARTP et mise en demeure à la Socabeg : réunion de dénouement ce mardi ?

Le conseil d’administration de la coopérative multifonctionnelle des agents de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes avait adressé une mise en demeure au directeur général de la Socabeg le 29 décembre 2020 comme révélé par Dakaractu ce matin. Ceci afin que ce dernier apporte une réponse concrète aux agents de l’Artp, qui depuis huit ans courent derrière des parcelles situées à la Zac de Mbao et pour lesquels ils ont versé intégralement 120 millions de FCFA. Comme seuls papiers, ils n’ont reçu que des attestations en toc. Face à l’abnégation du conseil pour un dénouement de cette affaire, le Directeur Général de Socabeg selon des informations reçues à Dakaractu, a demandé via son notaire, à rencontrer les12 agents de l’Artp réservataires de 12 parcelles de 150 m2, compris dans un lotissement situé à Mbao. Une réunion afin de régler certains papiers qui ne semblent pas être en conformité.