Affaires des 94 milliards / Fossar Souané (APR) : " C'est normal d'avoir peur des conséquences et d'essayer de se victimiser lorsqu'on passe son temps à inventer et mentir."

Le responsable de l'APR, par ailleurs Président du conseil d'orientation du PROMISE, Fossar Souané, n'y est pas allé avec le dos de la cuillère pour dénoncer ce qu'il appelle " la tentative de victimisation de Ousmane Sonko".

En effet, le jeune apériste a déclaré en marge d'une rencontre politique dans la banlieue, "lorsqu'on passe son temps à inventer et mentir, c'est normal d'avoir peur des conséquences et d'essayer de se victimiser. Ce monsieur, je comprends sa trouille, il voulait imposer ses mensonges, mais maintenant il sait qu'il ne peut empêcher le jaillissement de la vérité."

M.Souané très en verve de conclure : "Si on devait le poursuivre sur toutes ses élucubrations, ses intox et mensonges, il n'y aurait pas assez de cases sur son casier judiciaire."