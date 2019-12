Affaires Etrangères / Amadou Ba : « Les 8 rescapés vont rentrer chez eux demain ! »

Le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur s’est exprimé sur le cas du chavirement de la pirogue qui a fini son chemin au large de la côte mauritanienne. Les naufragés sénégalais qui étaient dans cette pirogue sont au nombre de vingt et un dont treize morts et huit rescapés. Le ministre confirme ainsi cette thèse : « Il y a huit rescapés qui sont identifiés et qui sont des sénégalais. Et je viens de recevoir un message où le président de la République ordonne le rapatriement de ces sénégalais demain-même. » Toujours selon Amadou Ba, tous les services consulaires et diplomatiques sont sur place pour leur apporter leur soutien…