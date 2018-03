Affaires Aly Ngouille, Youssou Ndour, crise scolaire : Le réseau des enseignants de l’APR sort de sa torpeur

Le réseau des enseignants de l’APR reprend service. Après une longue période de silence minée par la crise entre les deux leaders Youssou Touré et Ahmat Suzanne Camara, mais aussi l’éviction du premier nommé du Gouvernement et du Secrétariat d’Etat à l’alphabétisation, l’accalmie s’annonce. Les deux compères ont tenu un point de presse ce matin au siège de l’APR pour dénigrer l’opposition « et sa propagande pernicieuse » mais aussi apporter leur soutien au ministre Aly Ngouille Ndiaye en charge de l’intérieur. Le ministre conseiller Youssou Ndour et sa déclaration aux allures « va t’en guerre » a été aussi commentée par les enseignants apéristes. Ils lui ont demandé de se ressaisir.

« Sur la déclaration du ministre Aly Ngouille Ndiaye, les attaques qui s’en sont suivi sont lâches et ne sauraient prospérer. » a dit Youssou Touré, dans sa verve habituelle. « On veut en faire un problème. Les interprétations ont été extrêmement tendancieuses. Les vendeurs de sable s’agitent dans le dessein de justifier leur future défaite. Mais c’est peine perdue. Au Sénégal personne ne peut truquer des élections » a-t-il poursuivi. Et de demander au Gouvernement par la suite de « diligenter la distribution des 2% des cartes qui restent ».

Youssou Touré a lancé par la suite un appel à son collègue ministre conseiller Youssou Ndour « de discuter avec le Chef de l’Etat Macky Sall». « Je ne fais de la politique pour personne mais on a besoin de lui. Il peut beaucoup nous apporter » a-t-il signalé.

En tant qu’acteurs du système éducatif, les membres du Réseau ont aussi abordé la situation de l’école. Reconnaissants les efforts du Gouvernement dans le sens de pacifier le système éducatif, ils ont demandé à l’État de rouvrir les négociations pour une solution définitive de la crise scolaire.

Pour finir et comme un appel aux « fossoyeurs de la paix » Youssou Touré de rappeler sans faire cas de sa réconciliation avec Ahmet Suzanne Camara que «le réseau des enseignants de l’APR est celui du président Macky Sall et de personne d’autre ».