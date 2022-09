Affaire étudiant arrêté à Tunis : l'ambassadeur met un avocat sur le coup et promet de faire plus...

Suite au rassemblement des étudiants devant l'ambassade du Sénégal aujourd'hui à Tunis, quelques-uns ont été reçus par l'ambassadeur. De cette rencontre, on a appris qu'un avocat s'est saisi de l'affaire ce matin. L’étudiant sénégalais, Serigne Mor Mbodj, qui était arrêté à l’aéroport de Tunis-Carthage sera pris en charge par les autorités sénégalaises.

Il est reproché à l’étudiant d’avoir exercé une violence sur un élément de la police tunisienne. « L’ambassade nous assure aussi qu'il suit de très près l'affaire », a déclaré notre interlocuteur.

D’après les dernières informations, il doit comparaitre 23 Septembre prochain. Sur ce, ses camarades déplorent une « injustice et un abus de pouvoir ». Par ailleurs, ses camarades et proches sur Dakaractu, exigent la liberté de leur camarade étudiant exemplaire, calme et sérieux, sans condition...