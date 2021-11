Affaire du taximan retrouvé mort au Point-E : Moustapha Guèye tué à coups de hache.

Cueillis mercredi entre 15 et 21 heures, Mouhamed Diop (22 ans) et Ibrahima Séméga (24 ans) étaient encore interrogés hier sous le régime de la garde à vue au commissariat du Point-E pour l’assassinat de Moustapha Guèye. Le téléphone du défunt taximan a été retrouvé chez Ibrahima Séméga alors que Mouhamed Diop, premier à tomber, a expliqué que c’est son acolyte qui aurait tué le taximan à coups de hache.



« Libération » révélait dans sa dernière livraison qu’en moins de 24 heures, la police avait interpellé les assassins présumés de Moustapha Guèye, ce taximan dont le corps sans vie avait été découvert, à la place arrière de son véhicule, mercredi à l’aube vers la piscine olympique (Point-E).



Grâce aux moyens matériels et humains mobilisés par l’autorité, les enquêteurs du commissariat du Point-E ont « eu » le premier tueur présumé vers 15 heures. Tôt le matin, lorsqu’ils ont été informés de la découverte macabre dans le taxi immatriculé DK 8044U, les policiers ont retrouvé dans la voiture un sac bleu contenant plusieurs documents dont un mémoire rédigé par K. Diop, M. Mbow et O. Gassama, étudiants au centre d’entreprenariat et de développement technique (Cedt G15. Pendant les mêmes constants, les policiers ont retrouvé un boubou de couleur beige et un pantalon treillis, soigneusement cachés sous un container, non loin de la scène de crime. Cet élément en main, une équipe a directement en main fait mouvement vers le Cedt G15 pour identifier les auteurs du fameux mémoire. Sur place, K. Diop informe que le sac bleu ainsi que les documents lui appartiennent. Mais, dit-elle, cela fait quelques heures, qu'on les recherchait en vain. Selon toujours la même source, les enquêteurs, qui disposaient des photos des habits trouvés près de la scène de crime, les lui présentent.



Sans hésiter, K. Diop indique qu’ils appartiennent à son frère Mouhamed Diop, sur le champ, une autre équipe se transporte à Fass Mbao ou le jeune homme est intercepté sans incident. Interrogé sommairement après lecture de ses droits, Mouhamed Diop, âgé de 22 ans, avoue qu’il était présent dans la voiture au moment du crime qui a eu lieu vers 3 heures du matin. Mais il jure que c’est son acolyte, Ibrahima Séméga (24 ans) qui aurait donné des coups de hache à la victime. Séméga, bien qu’habitant au Point-E E, sera cueilli après plusieurs heures de recherches chez sa grand-mère à Seras vers 21 heures.



Mieux, le téléphone de la victime a été trouvé par devers lui. Les premiers éléments de l’enquête révèlent que Mouhamed Diop devait 70 000 FCFA à Ibrahima Séméga. Et pour « effacer » l’ardoise, il lui a proposé de faire un « coup », en braquant un taximan. C’est d’ailleurs Mouhamed Diop qui a pris le taxi, en précisant au défunt qu’il devait d’abord récupérer un ami vers le Point-E. Une fois sur place, Ibrahima Séméga l’a rejoint derrière. Alors que Moustapha Guèye demandait la destination suivante, Ibrahima Séméga lui a asséné au dos un violent coup de hache avant de poursuivre sa sale besogne. Les deux meurtriers présumés s'emparent de la recette (des broutilles) et du téléphone de Moustapha Guèye dont le corps sans vie sera déplacé au niveau du siège arrière.