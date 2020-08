Affaire du taureau enterré au cimetière de Mbour / Téfess : Le marabout arrêté puis relaxé par la police se confie à Dakaractu.

L'affaire du taureau enterré au cimetière de Mbour Téfess est loin de connaître son épilogue. Les hommes du commissaire central de Mbour, Mandjbou Lèye ne dorment plus que d’un œil.

Déterminés à retrouver l'auteur de cet acte ignoble, ils mènent des enquêtes intenses. C'est ainsi que les limiers, dans la journée de ce dimanche M, ont interpellé un marabout du nom de Alassane Diouf habitant le quartier château d'eau nord, précisément au robinet Abdou Mané.



Selon des sources de Dakaractu Mbour ce dernier avait fait un sacrifice en tuant un bœuf qu'il avait distribué dans tout le quartier.



Dakaractu Mbour qui s'est déplacé chez le marabout confirme cette interpellation. « J’ai été interpellé bien sûr par la Police, du fait d’un boeuf que j'avais tué et que j'ai distribué dans le quartier, mais c'est un boeuf blanc beige. Par contre le bœuf qu'on a trouvé au cimetière de Téfess est noir. Et c'est une habitude chez moi de faire des prières à l’issue desquelles je distribue de la viande. Mais je trouve que c'est très normal, c'est une enquête. Par ailleurs, je profite de votre média que je juge très crédible pour dire aux Sénégalais que cette affaire là ce n'est pas parce que je suis un musulman pratiquant mais je dénonce ces pratiques » s'est confié Alassane Diouf à l'équipe de Dakaractu Mbour... Affaire à suivre !