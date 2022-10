Affaire du meurtre de Méta Touré à Kolda : Mouhamadou Moustapha Mbaye libéré par manque d’éléments tangibles (avocat).

On en sait un peu plus sur la libération de Mouhamadou Moustapha Mbaye arrêté le dimanche 16 octobre dernier.



Il a été libéré par manque d’éléments tangibles ce 20 octobre 2022, selon son avocat, Maître Djiba.



Ce dernier, avance que « Mouhamadou Moustapha Mbaye a été libéré car il n’a rien fait. Il n’y a pas d’éléments contre lui avec des preuves qui sont intangibles. D’ailleurs, pour moi, le dossier est vide, sinon il serait retenu. » Dans la foulée, il précise « c’est pourquoi, il a toujours clamé son innocence par rapport à cette affaire devant le procureur. »



Pour rappel, son arrestation serait liée à l’assassinat de Méta Touré aux environs de Kolda. Ainsi, on soupçonnerait son véhicule d’avoir poursuivi la dame le jour de son assassinat (Méta Touré) sur la route de Fafacourou. Mais après confrontation des éléments, il s’est avéré qu’il n’en est rien.



Accroché devant l'enceinte du tribunal après sa libération, Mouhamadou Moustapha Mbaye confie qu'il n'est pas du tout propriétaire des papiers du véhicule. En ce sens, il précise : « je n'ai même pas de véhicule. Mon souhait c'est d'avoir d'abord une maison... »