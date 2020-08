Affaire du magasin chinois cambriolé : La Dic a mis sur la main 2 nouveaux suspects.

La division des investigations criminelle (Dic) a mis sur la main deux nouveaux suspects dans le cadre de l’affaire du braquage du magasin d’un ressortissant chinois dans la nuit du 21 juillet 2020.



Selon le journal Enquête qui donne l'information, il s'agit de M. S. Thiam, l'homme qui conduisait la voiture des malfrats, et qui se dit-on, est journaliste. La même source renseigne, M. S. Thiam, qui était en cavale, a été interpellé ce vendredi 14 août 2020 dans la région de Ziguinchor.



Le présumé cambrioleur était dans la zone sud avec trois autres suspects. Mais seuls les deux ont été arrêtés. L'autre suspect, le nommé M. Cissokho a fini par échapper aux éléments de la Dic. Mais il a été localisé en Guinée-Bissau.



D'après les informations rapportées par le journal, M. Cissokho était le bras armé du gang parce qu'il était un ex employé du chinois cambriolé.



Les deux présumés M. S. Thiam et A. Diagne vont rejoindre en prison les deux autres cambrioleurs qui ont été les premiers à être interpellés, où ils vont attendre sagement le bouclage de leur dossier.



Pour rappel, dans la nuit du 21 juillet 2020, cinq personnes avaient commis une effraction dans le magasin d'un ressortissant chinois. Lors de ce braquage, les malfaiteurs avaient pu emporter une somme de 70 millions. Nous y reviendrons...