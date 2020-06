Affaire du littoral : Le Collectif « Touche pas aux mamelles » en phase avec les plans de l’État, mais ...

En réaction à la déclaration de la Ministre des Mines et de la Géologie, ce jeudi 11 juin 2020 au niveau dudit ministère, le porte-parole du collectif « Touche pas aux mamelles » a informé que d’après les plans qui ont été envisagés pour sauvegarder ce site, ils ont une convergence d'idée avec le ministère des mines et de la géologie. En effet, selon eux, il y a « une convergence de points de vue sur comment préserver le site du phare, comment le revaloriser pour en faire davantage un outil d’étude pour les écoles, les géologues, les universités etc », a déclaré Miniane Diouf.

Par ailleurs, le collectif exige le respect de la décision du Chef de l’État à savoir l’arrêt de tous activités dans ce site du phare. Au-delà, de la préservation du phare, le collectif « Touche pas aux mamelles » demande la préservation du littoral en général...