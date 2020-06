Affaire du littoral : « Du point de vue scientifique et éducatif, nous avons le devoir de préserver cette zone » (Sophie Gladima Siby, MMG)

Le problème du littoral, plus spécifiquement le phare des Mamelles n'arrête pas de susciter un débat dans le pays. Depuis que, M. Madiambal Diagne, Barthélémy Dias et autres ont fait des révélations sur cette affaire, la tension secoue le gouvernement. C’est dans ce sillage que la Ministre des Mines et de la Géologie, Mme Sophie Gladima Siby, a reçu le collectif « Touche pas aux mamelles », pour savoir quels sont les voies et moyens pour sauvegarder le littoral.



Selon, Mme le Ministre, « ce phare a une importance capitale pour orienter les navigateurs, à ce titre nous avons un devoir de discuter et voir ce qui se passe dans cette zone. Comment faire pour qu’ensemble nous puissons trouver une solution ».



Poursuivant, Mme Sophie Gladima Siby, affirme que « nous avons un projet d’implantation de géo parc pour expliquer l’histoire géologique du territoire, mais également sensibiliser et informer les communauté de l’importance de ce bijou. Du point de vue, scientifique et éducatif, nous avons le devoir de préserver cette zone ».



En outre, elle a salué cette décision du Chef de l’État d’arrêter temporairement toutes activités au niveau du phare, en attendant que l'état des lieux se fasse.