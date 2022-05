Affaire du bébé mort à l'hôpital régional de Kaolack : L'affaire mise en délibéré pour le 01 juin prochain.

L'assistante infirmière du nom de Seynabou Diène a été attraite aujourd'hui à la barre du TGI de Kaolack, ainsi que le père du défunt bébé.



En tant que témoins, la Directrice de l'hôpital, le responsable de la morgue, le brancardier et l'infirmière en poste à la pédiatrie, se sont également présentés devant le président du tribunal et le maître des poursuites.



Ainsi, le tribunal a décidé de la mise en délibéré pour le 01er juin prochain après que le procureur a requis 06 mois avec sursis.



Pour rappel, Seynabou Diène est poursuivie pour mise en danger de la vie d'autrui et usurpation de fonctions de médecin. Le plaignant quant à lui, avait introduit par la suite une lettre de désistement, après avoir déposé une plainte. Finalement, une liberté provisoire a été accordée à la prévenue...