Affaire drogue au port : des gardiens et des chauffeurs auditionnés, 15 individus placés en garde à vue

Pas moins d’une quinzaine d’individus ont été arrêtés puis placés en garde à vue, au stade actuel de l’enquête ouverte il y a 3 jours, des suites de la saisie par les douanes sénégalaises, d’une quantité record de cocaïne. De la drogue dure d’une quantité de 238 kilogrammes trouvée dans 4 des véhicules neufs de marque Renault sur un lot de 24 qui étaient garés dans une zone de transbordement sise au Mole 1 du Port autonome de Dakar (Pad).

Les fouilles opérées dans la même lancée ont permis de découvrir, dans un 5e véhicule du même lot, des traces de drogue.

Dakaractu qui suit de très près cette affaire, a appris que depuis le jeudi, des indices supplémentaires ont permis d'interpeller des personnes. Ce, compte tenu des preuves obtenues. Il s’agit, entre autres, des gardiens du « Parc automobiles », de responsables de sécurité et de conducteurs de véhicules. Même des responsables de la compagnie de transport maritime Grimaldi qui avaient en charge la manutention et la consignation du navire qui avait transporté les véhicules ont été auditionnés.

Des recherches sont également entreprises pour identifier les auteurs et leurs complices de ce trafic international de drogue dure. Et les résultats obtenus sont très encourageants, ont confié des sources proches de l’enquête. Ces dernières qui entendaient apporter la lumière sur l’état actuel de l’enquête, disent préférer ne pas trop s'épancher sur cette affaire qui fait l’objet d’investigations minutieuses pour mettre la main sur tous ceux qui, de près ou de loin, sont mêlés à ce trafic. « C’est pour ne pas déflorer les éléments de l'enquête qui avance bien », a dit une source proche du dossier qui signale que cette enquête est menée par la douane depuis le départ, en relation avec des unités mixtes comprenant en leur sein des policiers et des gendarmes, comme l'Unité mixte de contrôle des conteneurs et la Cellule aéroportuaire anti trafics. D'ailleurs la plus grande partie de l'enquête de terrain est dirigée par un adjudant de police...