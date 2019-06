Affaire dite du scandale à 10 milliards de dollars : Le gouvernement parle de ‘’chiffre purement imaginaire’’

Le gouvernement du Sénégal a contesté de manière virulente la révélation faite par Bbc dans son documentaire intitulé ‘’scandale pétrolier à 10 milliards de dollars’’ diffusé le 03 Juin 2019. Dans une déclaration lu ce mercredi 5 juin 2019 par le porte-parole du gouvernement, Ndèye Tické Ndiaye celle-ci a démenti les faits relatés par ledit médium.



‘’Ce reportage manifestement tendancieux est ponctué de graves accusations. Bbc avance sans aucun fondement le chiffre surréaliste de 10 milliards de dollars que le Sénégal aurait perdu dans une transaction privée. Ce chiffre est purement imaginaire’’, a dit la dame qui est par ailleurs, le ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications.



Au cours de sa déclaration, elle a fait un rappel chronologique des dates liées à l’exploitation et la gestion des ressources pétrole et gazières’’. Mais elle a beaucoup tirer sur la Bbc. ‘’Le reportage de Bbc est marqué par un parti pris. Et une volonté de nuire’’.