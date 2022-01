Affaire des terres de l’aéroport LSS : Pape Diop exige leur restitution aux villageois.

Le candidat de Bokk Gis-Gis dans la ville de Dakar a pris la défense des villageois de Ouakam, Ngor et Yoff. Devant ses inconditionnels de Ouakam, Pape Diop d’interpeller le président de la République sur la question des terres de l’aéroport Léopold Sedar Senghor.



L’ancien maire et candidat à la succession de son successeur de dire : « concernant l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar, ce sont les villages Ngor, Yoff et Ouakam qui ont donné leurs terres aux colons. Aujourd’hui, le Sénégal a construit l’aéroport Blaise Diagne. Je demande qu'on restitue les terres de l'aéroport aux villageois afin qu’ils retrouvent leur dignité et permettre l’expansion de ces communes », a dit Pape Diop ce mercredi 12 janvier à l’occasion du meeting de présentation du candidat Victor Sadio Diouf de la liste Bokk Gis-Gis pour la mairie de Ouakam.



Ainsi, s’adressant au Chef de l’État il dira : « Je demande au président Macky Sall d'engager des discussions avec la population pour trouver la meilleure solution. Car ces terres ce sont leurs aïeuls qui les ont données au colon pour construire l'aéroport au lieu de les vendre au nez et à la barbe des villageois », fustige Pape Diop qui promet de porter ce combat partout où besoin sera...