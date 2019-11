Affaire des talibés enchaînés : Une partie des oustaz et imams dénonce une campagne de diabolisation des « Daaras » et de l’Islam par ricochet.

Alors que l’affaire des « talibés » retrouvés enchaînés dans un « Daara », à Louga, défraie encore la chronique, une frange des oustaz et imams s’est soulevée pour dénoncer ce qu’ils considèrent comme une campagne de diabolisation de ces « Daaras » ou écoles coraniques. Imam Bachir Cissé, l’un d’entre eux, de pointer du doigt le silence coupable de l’État sénégalais qui serait plus prompt à mettre des maitres coraniques sous les verrous. À l’en croire, l’absence d’une subvention conséquente destinée à ces « Daaras » constitue la première injustice.



Des propos que partage oustaz Alioune Sankhé qui, revenant sur ces enfants retrouvés enchaînés par leur maître coranique (Khadim Guèye), semble justifier ces mesures de redressement qu’il qualifie de « normal » dans des structures traditionnelles du genre. La finalité de ces traitements jugés inhumains, étant d’après lui destinée à forger et éduquer… Ils dénoncent dans la foulée une diabolisation de l’Islam par des «ennemis» tapis dans l’ombre…