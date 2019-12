Affaire des talibés "Mistahoul mouna" : Les populations de Ndiagne jubilent en criant victoire.

Les populations de Ndiagne et autres souteneurs de Serigne Khadim Guèye avaient presque tous convergé vers le Tribunal de grande instance de Louga hermétiquement verrouillé par les forces de l'ordre. Fort heureusement, le verdict retenu contre Cheikhou Guèye et Cie a été bien apprécié par les habitants de Ndiagne.

Selon maître Famara Mané, le verdict du juge va permettre de calmer les tensions. En effet, cela a été accueilli comme un grand ouf de soulagement. Pour rappel, Serigne Khadim Guèye dit Cheikhouna et Cie ont été jugé coupables et ont écopé d'une peine de deux ans assortis de sursis.