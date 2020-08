Affaire des populations de Tobène et ICS : La direction lève un coin du voile et s’en remet à la diligence du 1er policier de l’Etat.

Dans un communiqué dont Dakaractu détient la copie, la Direction des industries chimiques du Sénégal (ICS), s'est largement prononcée sur le contentieux qui l’oppose aux populations de Tobène.



Un problème, en effet, qui a fait les choux de la presse vu la tournure de la situation. Laquelle s'est soldée par la bunkerisition par trois régiments de forces de l'ordre du village à 4 heures du matin. S'en suivra l'arrestation d'une vingtaine de jeunes de ladite localité en plus de chefs de village. Une affaire qui est loin de connaître son épilogue car ces fils de Méouane semblent être prêts à tout pour ne céder leurs terres qu'aprés entente parfaite sur le barème entre selon leur attente.

Ainsi lit-on dans ce document récapitulant en cinq points la situation selon la direction que "le problème n’est pas une négociation infructueuse entre ICS et les populations. Il s’agit d’un barème départemental qui est là non proposé par ICS, et qui s’applique à toutes les entreprises du département.



Ensuite, les ICS ne peuvent pas à chaque champs à prendre, s’arrêter, négocier avec celui qui y cultive pendant des mois. Puis, le barème actuel est meilleur que l’ancien barème utilisé quand on prenait les champs de Mbar Diop et Mbar Ndiaye et pourtant ils avaient eu 05 milliards cfa environ. Eux avaient beaucoup planté et leurs champs étaient très touffus. Les populations de Tobene prétendent que c’est à cause de la pollution qu’ils n’ont plus d’arbres mais le paradoxe est que parmi eux certains ont des champs touffus, avec beaucoup d’arbres (champs de Khali Top). De plus, pour le problème actuel des champs de tobene, il s’agit de 6 ha de champs et les impactés sont 06 paysans, 7 champs.



Pour Keur Maguèye et Maka Dieng 40 ha pour 24 paysans. le décapage des ICS est bloqué par des paysans manipulés. 159 travailleurs sont payés depuis 2 mois à ne rien faire. Si rien n’est fait rapidement, ils risquent le chômage technique, s’en suivra l’arrêt complet de la mine avec ses conséquences incalculables tant économiques que sociales". En effet, renseigne toujours le document récapitulatif, certains responsables politiques demandent à ICS de faire un accompagnement de plusieurs millions en dehors du barème comme l’ont fait certaines entreprises, la différence est que ,prendre des terres est inhérente à la marche d’une mine de phosphate alors que ces entreprises prennent 1 fois des terres par 25 ans. ICS peut accompagner en dehors du barème jusqu’à 1 000 000 f/ha".



Pour couronner le tout ledit document de rappeler que "le ministre de l'intérieur avait demandé lors de la réunion qu'il a tenue à Meouane, après avoir écouté toutes les parties, de procéder d'abord à la délimitation des 6 ha, ensuite de faire le parcellaire et d' évaluer ce qu'il y a dans chaque champs par la commission départementale d'évaluation des impenses dirigée par le Prefet. Après quoi il convoquera une autre réunion pour parler de barème avec les impactés.



Les gendarmes sont venus accompagnés la commission départementale pour faire ce travail. Les ICS s'en sont tenues aux instructions du ministre". En outre, rappelons les 26 personnes qui étaient en garde à vue ont été déférées devant le parquet ce vendredi dernier. 7 d’entre eux ont été libérés. 19 d'entre eux sont sont sous mandat de dépôt à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Thiès. Ils seront jugés vendredi prochain aux tribunal des flagrants délits de Thiès. Les chefs d'inculpation retenus contre ces derniers sont : incitation à la rébellion, attroupement illégal, violences sur agents dans l'exercice de leurs fonctions.