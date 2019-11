Affaire des munitions saisies à Pékesse : Retour de Parquet pour les mis en cause, malgré la forte intervention de marabouts auprès du Doyen des juges.

Cheikh Lô, mis en cause dans l’affaire des munitions saisies à Pékesse, a bénéficié d'un retour de parquet. Ce notable de Darou Mousty a été déféré, ce lundi, en même temps qu’un sénégalo-libanais et ses deux collaborateurs, Dame Diop et Serigne Saliou Ndiaye. Mais, le face-à-face avec le Doyen des juges, qui a hérité du dossier, n'a pu avoir lieu. Suite à un retour de Parquet, les mis en cause vont passer la nuit du lundi à mardi au commissariat central de Dakar.