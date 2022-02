Affaire des homosexuels arrêtés à Amitié/Sicap-Karack : L’Ong Jamra décide de se constituer partie civile.

L’affaire des deux hommes surpris en pleins ébats sexuels au sein de la mosquée de Sicap-Karack lors du match de football Sénégal/Burkina a pris une nouvelle tournure. En effet, l’Ong Jamra a décidé de se constituer partie civile dans cette affaire.



Dans un communiqué parvenu à la rédaction, Mame Makhtar Guèye et ses collègues s’indignent du fait que cet acte ignoble soit posé dans une mosquée. Pour faire la lumière, les membres de l’organisation islamique promettent de suivre cette affaire jusqu’au bout, afin que tous les pervers qui ont profané et souillé ce haut lieu soient poursuivis et sévèrement sanctionnés à la hauteur de leur forfaiture...