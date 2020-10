Affaire des financements libyens : Nicolas Sarkozy mis en examen une nouvelle fois.

Les choses se corsent pour l’ancien président français, Nicolas Sarkozy. Déjà mis en examen il y a deux ans pour corruption, recel de détournements de fonds et financement illicite de campagne électorale dans le cadre de l’affaire dite des financements libyens, le prédécesseur de François Hollande doit répondre du crime « d’association de malfaiteurs ». Une première dans l'histoire judiciaire pour un ancien président, commente Médiapart qui donne l'information.



Sa nouvelle mise en examen est intervenue lundi dernier par les juges Aude Buresi et Marc Sommerer, révèle Médiapart lu à Dakaractu. Nicolas Sarkozy a été entendu pendant quatre jours avant cette nouvelle inculpation.



Il n’est pas le seul mis en cause dans cette affaire. Son ancien directeur de campagne et trésorier, Claude Guéant et Eric Woerth sont également poursuivis pour les mêmes griefs.



Ils ont cependant battu en brèche toutes les accusations portées à leur encontre. Nicolas Sarkozy a proclamé dans un communiqué son innocence.