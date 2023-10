Affaire des faux baux portant sur 3 milliards FCFA : Déjà sous mandat de dépôt, Me El Mamadou Ndiaye face au juge ce mercredi…

L'affaire des faux baux portant sur trois milliards de FCFA qui s'était soldée par l'inculpation et le placement sous mandat de dépôt de l’avocat Me El Mamadou Ndiaye suit son cours devant la Chambre d'accusation. Menant l'instruction, la Chambre va procéder à l'audition au fond de l'avocat. Et, selon nos informations du quotidien Les Échos, c'est ce mercredi que la robe noire sera entendue. Une occasion qui sera saisie pour, enfin, déposer une demande de liberté provisoire, a-t-on appris.

Au rythme où évolue le dossier, la Chambre d'accusation devrait bientôt boucler son enquête. Après les auditions des parties civiles. En effet, la juridiction d'appel compétente pour connaître de cette affaire, va procéder à l'audition de Me El Mamadou Ndiaye. Il nous revient que ce dernier sera entendu sur le fond du dossier. Une occasion très attendue par le maire de Thiaroye-sur-mer pour donner sa version des faits aux magistrats instructeurs, espérant les convaincre de son innocence. L'avocat saisira sûrement cette occasion pour déposer, par l'intermédiaire de ses conseils, une demande de mise en liberté provisoire, renseigne le journal Les Échos.

Depuis le 18 août dernier, la robe noire séjourne en prison. Il a été inculpé par la Chambre d'accusation pour escroquerie, blanchiment de capitaux et usurpation de fonction. L'affaire porte sur trois milliards de nos francs. C'est dans le cadre de l'achat d'un site en centre-ville par des investisseurs qui n'ont reçu, en fait, que de faux baux. Les dits investisseurs aujourd'hui partie civile dans cette affaire, ont été même poursuivis, auparavant, pour blanchiment d'argent. Ils hument aujourd'hui l'air de la liberté, mais ils ne peuvent pas être dédommagés. Dans le cadre de la procédure d'instruction, informent nos confrères, la chambre d'accusation a procédé à l'audition de ces derniers.

Il nous revient qu'un témoin devrait être auditionné pour éclairer la lanterne des juges. Par ailleurs, en ce qui le concerne, Me El Mamadou Ndiaye avait crié son innocence sur tous les toits, à l'enquête préliminaire comme devant le Procureur général, compétent pour traiter le dossier des avocats. Le maire de Thiaroye-sur-mer a juré n'avoir grugé personne encore moins fait une usurpation de fonction. Sur les 300 millions qui lui sont imputés l’avocat déclare n'avoir touché que ses honoraires à hauteur de 24 millions FCFA...