Affaire des ex enseignants des écoles franco-sénégalaises : Mamadou Talla désamorce la bombe.

Le ministre de l'éducation nationale, M. Mamadou Talla, entouré de ses collaborateurs, a reçu ce jeudi 10 octobre 2019, le collectif des ex enseignants des écoles franco-sénégalaises.

C'était en présence de Abdoulaye Ndoye, secrétaire général national du CUSEMS, représentant les syndicats d'enseignants du G7. Après des échanges dans une ambiance conviviale et détendue, les enseignants ont accepté de réintégrer le système pour servir à nouveau aux côtés de leurs collègues du public.

À l'unanimité, ils ont salué la démarche de leader du ministre Mamadou Talla et son ouverture au dialogue et à la recherche de consensus.

Le ministre de l'éducation s’est dit conscient de l'apport inestimable que ses 27 enseignants peuvent avoir compte tenu de leur riche expérience pour un enseignement de qualité.

En effet, pour le ministre de l'éducation nationale, chaque travailleur a le droit de se battre pour un mieux être dans sa profession.

"Vous avez un grand rôle à jouer chacun dans son lieu d'affectation pour impulser une dynamique nouvelle dans l'encadrement des élèves ou le partage de savoir avec vos collègues. Votre pays attend beaucoup de vous pour atteindre l'objectif Education de qualité pour tous", a t-il conclu.