Affaire des équipements médicaux vendus dans les structures sanitaires privées : Le Dr Babacar Niang est rentré chez lui après son audition.

De l’audition du médecin chef de Suma Assistance qui a eu lieu hier soir dans les locaux de la brigade de recherches de la gendarmerie de Faidherbe, il nous revient que le Dr Niang est finalement rentré chez lui. En effet, cette convocation était consécutive à une plainte du ministère de la santé et de l’action sociale.



Selon « l'observateur », le Dr Babacar Niang n’avait aucune preuve de ses allégations qui aurait pu permettre aux enquêteurs de convoquer le vendeur auprès duquel il dit avoir acheté les équipements médicaux. D’après le vendeur, il aurait reçu ledit matériel de Chine.



Le Dr Babacar Niang lors de son interrogatoire, a déclaré qu’il avait entendu Madiambal Diagne en parler et que ces objets se vendaient aussi à « Keur Serigne Bi ». Ainsi son face à face avec les enquêteurs conforte le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr et ses services dans leur position que ces accusations étaient calomnieuses, le médecin chef de Suma assistance n’ayant pu apporter aucune preuve de ses accusations...