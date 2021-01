Affaire des enfants de Robert Sagna contaminés à la Covid : la fille était au Dagorne Samedi dernier, les employés inquiets

Des enfants de l’ancien Ministre Socialiste Robert Sagna ont été arrêtés Samedi dernier lors d’une « piscine party » aux Almadies. Une information sur laquelle est revenue Dakaractu avec force de détails hier. Et il nous est revenu un fait plutôt insolite dans cette affaire. En effet l’un des enfants arrêtés, une fille, était le samedi dernier vers midi, donc avant la fameuse piscine party au Dagorne. À préciser que la famille Sagna tient ce Restaurant sis au marché Kermel. Et elle était donc déjà positive au virus, avant qu’elle ne soit arrêtée plus tard lors de la soirée, parmi les clients et personnel. Une source au sein du restaurant nous a confirmé sa présence, seulement les employés sont très inquiets car ils n'ont pas été testés et continuent de travailler...