Affaire des centres de redressement de Kara : Les 43 mis en cause placés sous mandat de dépôt, ouverture d’une information judiciaire

Les 43 personnes arrêtées dans l’affaire des centres de redressement de Serigne Modou Kara ont été finalement placées sous mandat de dépôt après leur face à face avec le Procureur. Après 48 heures de garde à vue et deux retours de parquet, il a été décidé l’ouverture d’une information judiciaire. Le dossier sera géré par le juge du 8cabinet. Pour rappel, 18 personnes ont été découvertes aux Mamelles dans des conditions insalubres, selon la gendarmerie. 213 personnes à Guédiawaye, parmi lesquelles 7 mineurs. À Malika et à la zone B, les pandores y ont découvert respectivement 22 et 100 pensionnaires dont une fille âgée de 17 ans. Sidy Karassou Diagne, un des évacués à l'hôpital lors de l'opération de la gendarmerie dans les geôles de Kara est finalement décédé à Nabil Choucair hier soir, a annoncé l’ancien candidat à la Présidentielle Wahab Bengelloun...