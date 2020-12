Affaire des centres de redressement de Kara : « C’est en plein accord avec mon confrère Me El Hadj Diouf que j’ai décidé de me retirer » (Me Bamba Cissé)

Joint au téléphone, Me Bamba Cissé est revenu sur les raisons l’empêchant de défendre les intérêts des personnes arrêtées dans l’affaire des centres de redressement de Serigne Modou Kara.



L’avocat avocat a réagi en ces termes auprès de Dakaractu : « c’est en plein accord avec mon confrère Me El Hadj Diouf que j’ai décidé de me retirer. »



Il ajoute : « Je note que Kara lui-même a dit qu’il n’a pas besoin d’avocat ». Après concertation avec Me El Hadj Diouf, il a accepté de se retirer du dossier qui a provoqué un tollé.



Pour rappel, 43 personnes arrêtées lors du démantèlement des centres de redressement de Serigne Modou Kara. Elles ont été placées sous mandat de dépôt. Une information judiciaire a été ouverte confirmant à la gravité des faits.