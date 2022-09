Affaire des camions de nitrate d'amonium à Ngoundiane : "L'argument brandi par Xloc sur l'hivernage et l'impraticabilité des routes ne tient pas la route et toutes les autorités exigent qu'il quitte le territoire sénégalais" (Mbaye Dione)

Après avoir sommé, Xloc de dégager de sa commune, le maire de Ngoundiane, Mbaye Dione, qui était l'invité du journal de TFM soir, est revenu à la charge pour pousser les autorités à s'exécuter. En effet, ce produit est toxique et c'est près de 2. 000 mille de tonnes de nitrate d'ammonium qui sont dans 66 camions toujours stationnés dans sa commune. "Lorsque j'ai été informé par mon secrétaire municipal, je lui ai intimé d'aller sur le terrain pour vérifier. C'est le chauffeur qu'ils ont trouvé là-bas qui leur a dit que c'est du nitrate d'ammonium qui vient du port et qu'il devait amener dans un le dépôt de INFORMIN sis à Ngoundiane. C'est une société Sénégalaise Xloc qui a loué un dépôt à Ngoundiane pour une durée de 45 à 60 jours. En faisant cela, ils ont omis d'associer les démembrements importants de l'État dont la municipalité de Ngoundiane", a-t-il noté. Après investigations, soutient le maire, Xloc avait pris l'engagement de faire sortir ce produit de ma commune. Malheureusement, poursuit-il, ni le gouverneur, ni le préfet encore moins le sous-préfet de Thiénaba et notre municipalité, n'étaient informés. "Ils devaient quitter en principe Ngoundiane, ce lundi 5 septembre 2022, aujourd'hui, ils sont stationnés en plein air dans la gare routière au bord de la route", dira Mbaye Dione. Selon lui, "je ne vais pas reculer d'un iota pour que ce produit quitte Ngoundiane de surcroît le territoire sénégalais", déclare Mbaye Dione qui invite ses camarades maires à plus de vigilance afin que ce produit soit acheminé hors du Sénégal. Car, estime-t-il, il y a d'autres localités qui sont ciblées pour y stocker ce produit.

Selon Mbaye Dione, "le ministre de l'environnement et presque toutes les autorités administratives n'étaient pas au courant". Pis, informe-t-il, l'argument brandi par Xloc sur l'hivernage et l'impraticabilité des routes ne tient pas la route. Toujours, selon le maire," cela fait six jours que ces camions sont dans notre comme et les populations de Ngoundiane sont angoissées. Car on ne peut pas cohabiter avec un produit qui a fait des dégâts énormes à Beyrouth où un port a explosé". Cependant, devant l’inertie et le retard noté dans le respect de son engagement par la société XLoc, le maire a envoyé ce mercredi 07 septembre 2022, des courriers respectivement au ministère de l’Intérieur, celui de l’Environnement et du Développement durable ainsi qu’à la Direction Générale de la Douane. "



Après réception de la lettre du maire l'informant de la situation, le ministre de l’Environnement et du Développement durable qui par lettre adressée au Responsable de la société XLOC en date du 10 juillet 2022, s’était déjà antérieurement opposé au stockage du produit même dès l’arrivée du bateau le transportant tout en ordonnant son transfert immédiat vers la Guinée, s’est entretenu avec le Gouverneur de la Région de Thiès sur la question. Cela a abouti à la convocation ce jeudi 08 septembre 2022 à 11 heures par le Préfet du Département de Thiès, d’une réunion d’urgence pour trouver une solution définitive au problème", a t-il tenu à faire remarquer. C'était en présence du préfet du département de Thiès, du Sous-préfet de l’Arrondissement de Thiénaba, du maire de Ngoundiane et de ses services, du Responsable de la Direction Régionale de l’Environnement et des Établissements classés, un Représentant du Service Régional des Mines et de la Géologie, le Capitaine de la Compagnie de la Gendarmerie de Thiès et les Responsables de la Société XLOC. "



Ainsi, après avoir écouté les différentes parties, le Préfet de Thiès qui a noté tous les manquements qui ont abouti à la présence anormale des camions chargés de nitrate d’ammonium à Ngoundiane dont le refus notifié antérieurement à XLOC par le ministre de l’Environnement et du Développement durable d’autoriser le stockage du produit en territoire sénégalais, a signifié aux différentes parties présentes, la décision de faire partir les camions du territoire de la commune de Ngoundiane avec effet immédiat. Cette décision sera matérialisée par un acte administratif du préfet du Département de Thiés qui devrait nous parvenir incessamment", renseigne le maire. S'y ajoute toujours que "le ministre des Finances et du budget et le Directeur général de la Douane, ont appelé personnellement le maire, dès réception, ce jeudi 08 septembre 2022 de la lettre adressée au Directeur Général de Douane pour marquer leur accord à la décision de faire rapatrier le produit du territoire sénégalais. Mieux, le Directeur général de la Douane s’engage à mettre à la disposition du convoi des 66 camions, une escorte de ses services jusqu’à leur sorite du Sénégal", a informé Mbaye Dione.