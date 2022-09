Affaire des camions de nitrate d'ammonium à Ngoundiane : Le préfet de Thiès Moussa Diagne "exhorte Xlogs de faire quitter tous les camions sous peines de sanctions prévues par les lois et le règlement en vigueur"

Suite au retard constaté par la société Xlogs de faire sortir de Ngoundiane les 66 camions de nitrate d'ammonium, le préfet de Thiès, Moussa Diagne a envoyé un courrier à ladite société pour qu'elle s'exécute dans les plus brefs délais. " Il m'a été donné de constater depuis le samedi, 03 septembre 2022, à la gare des gros porteurs de Sewokhaye dans la commune, arrondissement de Thienaba", lit-on dans le document. D'après le préfet de Thiès, " toutes les investigations menées dans le cadre de cette affaire concluent de manière concordante, que les produits dont ces camions sont remplis et devant être acheminés vers la Guinée, ont été dévoyés vers Ngoundiane, sans autorisation expresse du ministre de l'environnement et du développement durable". Selon toujours la note, "ce stationnement massif organisé à l'insu des autorités administratives territoriales a ainsi, suscité chez les populations de ladite localités un profond sentiment d'insécurité du fait des risques environnementaux, sanitaires et sécuritaires et des risques de troubles à l'ordre public". Cependant, c'est fort de ce constat que " je vous engage à prendre des réception de la présente toutes les dispositions nécessaires pour faire quitter tous les camions sous peines des sanctions prévues par les lois et le règlement en vigueur". Aussi, dans l’attente du départ imminent des camions, du périmètre communal de Nguoundiane, le maire Mbaye Dione et la population derrière lui, viennent de remporter cette bataille menée depuis une semaine contre le stockage de cette cargaison de près de 2000 tonnes de nitrate d’ammonium dans sa commune.