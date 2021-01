Affaire des arrestations à Mbour 4 extension : D. B et A. Sow relaxés, les autres écopent de 5 ans avec sursis.

Les six personnes interpellées lors des échauffourées entre policiers et populations victimes de démolition de leurs domiciles ont répondu devant le barre du tribunal des flagrants délits de Thiès.



Dans sa plaidoirie, le procureur Sagna a requis six mois avec sursis en guise d'avertissement pour les quatre personnes (D.Dia, A. Sow, P.M. Badji, I. Diouf, M.L. Bodian) interpellées samedi dernier. Et que le sieur M. Diop qui s'est réclamé journaliste et I. Diouf soient relaxés au bénéfice du doute.



La défense assurée par Me Faty est quant à elle revenue sur le choc subi par les populations de Mbour4 lors de ces opérations de démolitions. Aussi, il a réclamé purement et simplement la relaxe de ses clients. Le président du tribunal a relaxé D. Ba et A. Sow.



Quant aux autres, ils sont condamnés à 5 ans avec sursis...

Poursuivis pour voie de fait, trouble à l'ordre public, outrage et blessures sur agents dans l'exercice de leur fonction...