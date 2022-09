Affaire des Soldats ivoiriens / Médiation de la Cedeao au Mali : la mission attendue ce jeudi, mais sans Macky Sall.

Dans un document rendu public, le gouvernement malien informe que la mission de haut niveau dépêchée au Mali par la Communauté des États ouest-africains (Cedeao) pour dénouer la crise diplomatique avec la Côte d'Ivoire, est attendue jeudi à Bamako.



Seulement, contrairement à ce qui avait été décidé à New-York, la commission sera composée des présidents togolais Faure Gnassingbé, ghanéen Nana Akufo-Addo et gambien Adama Barrow. C'est dire donc que le Président Sénégalais Macky Sall, ne fera plus partie du voyage.



Pour rappel, le Mali et la Côte d'Ivoire sont en pleine querelle diplomatique sur le sort de 46 soldats ivoiriens arrêtés le 10 juillet à leur arrivée à Bamako. Ces soldats devaient, selon Abidjan et l'ONU, participer à la sécurité du contingent allemand des Casques bleus au Mali. Mais Bamako les considère comme des "mercenaires" venus attenter à la sûreté de l’État. La mission attendue à Bamako jeudi en fin de matinée, doit repartir en milieu d'après-midi...