Affaire des Oryx transférés dans sa ferme : "Le rêve de ALY était de restituer l’écosystème originel du JOLOF." (Dr Ibrahima KA)

Acteur de développement bien avant son immersion dans la vie politique, avec entre autres la création de la banque du JOLOF, le financement des femmes pour activités de transformations alimentaires, l’emploi des jeunes, le soutien des familles vulnérables du JOLOF en continuité de l’œuvre de son feu père, le Maire Ibra NDIATTE NDIAYE.



Quand il est rentré en politique, il a su réaliser : la transformation structurelle de la ville de Linguère,

l’électrification rurale, des pistes de production surtout celle reliant Labgar à Dolly centre,

l’implantation de beaucoup de forages, tous les grands villages du département en disposent,

le renforcement du maillage de la carte sanitaire du département avec la création et le soutien des postes de santé; la contribution dans l’éducation par un soutien constant des écoles et des DAARAS.



La ferme de KLIM emploie plusieurs jeunes et plusieurs femmes du département qui y trouvent leurs comptes dans de très bonnes conditions de travail.Tous les villages environnants se réjouissent des retombées positives de la ferme de KLIM.



La ferme de KLIM est un vieux rêve de Monsieur ALY Ngouille qui vient de se réaliser. On y trouve des chevaux de race, des vaches Brésiliennes de type GUZZERA, HOLSTEIN, des moutons LAADOUM, des poulets, des autruches, et même des pintades de numidie qui étaient en voie de disparition et qui aujourd’hui se comptent par centaines.

L’horticulture, la culture d’arachide et de céréales y occupent une place très importante, ALY a même réussi le prouesse de faire pousser des palmiers sur le sol jadis aride de KLIM.



Moi qui connais le Ministre, sais que le rêve de ALY était de restituer l’écosystème originel du JOLOF.

Pour la petite histoire autour de la ferme, jadis on y trouvait des pintades, des cailles, des perdrix, des outardes, des autruches et même des gazelles.



Dans cette optique Monsieur ALY NGOUILLE NDIAYE avait passé un contrat avec le Ministère de l’environnement aux fins de disposer de ces espèces et de participer à leur reproduction et leur protection.



Aujourd’hui, la ferme a même un impact positif sur la santé des populations des départements voisins avec la consommation de fruits et légumes de qualité dans les départements de Ranérou Ferlo, Koungheul et Koupentoum qui s’approvisionnent à partir du marché hebdomadaire de THIONOKH SANGUE



Dr Ibrahima KA