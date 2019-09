Affaire des 94milliards / La CCR s’attaque à Ousmane Sonko : « C’est un bonimenteur qui n’excelle que dans la délation! »

Réunie ce mardi, la Convergence des Cadres Républicains (CCR) sous la houlette de son Coordonnateur, a analysé la situation nationale du pays.



La CCR se dit indigné encore une fois des affabulations du leader de Pastef, un bonimenteur, qui n’excelle que dans la délation. Ses mensonges sur l’affaire dite des 94 milliards F Cfa mises à nu, Ousmane Sonko, sort encore du bois pour dire que Kosmos Energy a vendu 20% de ses parts dans le gaz sénégalais à la compagnie pétrolière nationale d’Abu Dhabi. Encore un coup d’épée dans l’eau ! Car, même si tel est le cas, l’État du Sénégal ne peut en aucun cas être incriminé.



Pour la CCR, une transaction entre deux privés n’engage aucunement l’État du Sénégal, toujours soucieux de préserver l’intérêt national dans l’exploitation des ressources pétrolières et gazières malgré les cris d’orfraie d’Ousmane Sonko & Cie.



En attestent l’adhésion du Sénégal à l’ITIE et l’ouverture du COS-PETROGAZ à la Société civile décidées, en toute indépendance, par son Excellence le Président Macky Sall.

S’agissant du dialogue national qui regroupe l’ensemble des forces vives de la Nation, à l’exception de deux pelés trois tondus, la CCR se félicite du déroulement des travaux auxquels elle entend prendre toute sa part, conformément aux orientations du Président de l’APR, son Excellence le Président Macky Sall.



Sur les inondations notées dans la capitale et dans certaines localités, la CCR félicite le Gouvernement pour les efforts énormes consentis afin de juguler définitivement ce fléau hérité des régimes précédents, particulièrement le régime libéral, qui n’ont pas fait de l’urbanisation de nos villes une priorité. Mais avec le Programme Zéro-Bidonvilles initié par son Excellence, le Président Macky Sall, la CCR demeure convaincue que les inondations seront bientôt un lointain souvenir.



Concernant la tragédie notée à l’Ile des Madeleines avec le chavirement d’une pirogue en excursion, la CCR s’incline devant la mémoire des victimes et présente ses condoléances aux familles éplorées.

De même, elle félicite les sapeurs-pompiers et la Marine nationale pour leur professionnalisme lors des opérations de secours des rescapés.