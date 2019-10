Affaire des 94 milliards : Vive altercation entre Me El Hadj Diouf et Frapp/France dégage

Muni de sa plainte, l’avocat de l’ex-Directeur des Domaines, Mamadou Mamour Diallo, a croisé ce mardi 15 octobre la délégation du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (FRAPP/France dégage) au palais de la justice de Dakar. Une rencontre qui a débouché sur des invectives entre les membres de FRAPP/France dégage et l’avocat de Mamour Diallo, Me El Hadj Diouf. Face à la presse, Me El Hadj Diouf souligne que les jeunes de ladite plateforme citoyenne qui étaient ce matin au palais de justice sont à la solde de Ousmane Sonko. Poursuivant son propos, ce dernier martèle aussi qu’ « qu’ils sont morts de honte; mais personne ne peut ni m’impressionner, ni m’intimider. Ils sont venus pour saboter notre plainte parce qu’ils n’ont pas d’arguments. On demandera leur arrestation et l’emprisonnement d’Ousmane Sonko », hurlera la robe noire...