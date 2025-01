Affaire des 94 milliards : Les auditions reportées, un suspense national qui perdure

Dans un dossier aussi explosif que celui des 94 milliards de FCFA, les Sénégalais attendent, comme suspendus, que la lumière soit faite. Selon L’Observateur, les auditions tant espérées devraient reprendre au plus tard ce jeudi à la Division des investigations criminelles (DIC), une étape cruciale pour tenter de démêler cet imbroglio politico-judiciaire vieux de plusieurs décennies.







Initialement prévues vendredi dernier, ces auditions ont été reportées, prolongeant un suspense qui alimente les conversations à travers tout le pays. Au cœur de l’enquête se trouve une querelle foncière remontant à 1978, impliquant la famille Mbengue et feu Djily Mbaye, un marabout influent et homme d’affaires. Ce litige, qui concerne 275 hectares de terres, est devenu une bombe politique en 2019, lorsque Ousmane Sonko, alors figure montante de l’opposition, a jeté un pavé dans la mare en dénonçant une vaste opération de spoliation orchestrée par des fonctionnaires de haut rang.







Des auditions sous haute tension







Comme le rapporte L’Observateur, les membres de la famille Mbengue seront parmi les premiers à être entendus cette semaine. Leur témoignage est essentiel pour lever le voile sur un scandale qui, selon les plaignants, aurait permis à certains hauts fonctionnaires et structures privées de détourner des sommes colossales à leur insu. Dans cette affaire, deux figures majeures de l’Administration foncière, Tahibou Ndiaye et Mamour Diallo, anciens directeurs du Cadastre et des Domaines, ont déjà été épinglées.







L’affaire ne se limite toutefois pas à une simple bataille pour des hectares. Elle touche des cercles de pouvoir bien plus vastes, avec des implications politiques majeures. L’Observateur rappelle que la plainte déposée le 15 octobre dernier par les avocats des héritiers de feu Ousmane Mbengue accuse nommément des « structures et tierces personnes » d’avoir orchestré le détournement de sommes importantes.







Un dossier qui divise et embarrasse







Ce dossier est devenu, au fil des ans, un véritable champ de bataille entre adversaires politiques. D’un côté, les partisans d’Ousmane Sonko voient dans cette affaire une preuve éclatante des dérives de l’ancien régime. De l’autre, les proches des fonctionnaires incriminés dénoncent une instrumentalisation judiciaire et médiatique.







Pour la justice sénégalaise, c’est un véritable test de crédibilité. L’Observateur souligne que ces nouvelles auditions pourraient faire éclater des révélations fracassantes, voire impliquer d’autres figures influentes du paysage politique et économique.







Alors que la pression monte, la société civile et l’opinion publique espèrent que ces investigations permettront enfin d’éclairer un scandale qui cristallise les frustrations et les divisions au Sénégal. Jeudi pourrait être une date charnière dans l’affaire des 94 milliards, mais reste à savoir si elle marquera le début de la fin de cette énigme judiciaire ou si de nouveaux rebondissements viendront encore troubler les eaux.











Le Sénégal est suspendu à une vérité qui tarde à émerger.