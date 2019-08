Affaire des 94 milliards : Le mouvement "Dolly Macky" salue la décision de la commission parlementaire et réitère l'engagement de Mamour Diallo aux cotés du PR

La commission parlementaire qui avait comme objectif d'étudier les accusations de Ousmane Sonko sur un montant de 94 milliards que Mamour Diallo aurait utilisé à des fins personnelles, a finalement blanchi l'ancien directeur des domaines. Ce qui a eu le don de ragaillardir ses partisans, au nombre desquels Absa Fall Tilaala. " La commission a fait un travail sérieux et Mamour Diallo a toujours été blanc (comme neige). Donc il est évident que dans son rapport, ce dernier soit blanchi".

D'autre part, le mouvement "Dolly Macky" par la voix toujours de Absa Fall Tilala, réaffirme l'ancrage et la disponibilité de leur mentor auprès de Macky Sall, et qui est toujours prêt pour la défense des intérêts des populations de Louga...