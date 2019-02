Affaire des 94 milliards : La commission d'enquête parlementaire installée, Benno Bokk Yaakaar désigne ses représentants, l'opposition boycotte

Les débats ont été par moment houleux, mais finalement, l'Assemblée nationale a adopté ce vendredi 15 février, le projet de résolution portant création d'une commission d'enquête parlementaire relative à l'affaire des 94 milliards dans le dossier du titre foncier 1451/R.



La majorité a pesé de tout son poids pour qu'un tel instrument soit installé. L'opposition a tenté, à la limite de ce que lui permet la loi, d'arrêter les débats, mais c'est sans compter sur la détermination des députés de la majorité d'adopter le projet comme lettre à la poste.



C'est ainsi qu'ils ont transmis la liste des membres désignés par le groupe pour les représenter dans la commission d'enquête parlementaire. Il s'agit selon ce qui a été énoncé par le président de l'Assemblée nationale, de Me Djibril War, Seydou Diouf, Aymérou Gningue, Nicolas Ndiaye, Dié Mandiaye Bâ, Pape Sagna Mbaye et Cheikh Seck.



Le groupe parlementaire Démocratie et Liberté dirigé par le député Cheikh Mbacké Bara Doly a décidé de ne pas siéger dans la commission qui vient d'être installée. Quant aux non-inscrits qui ont droit à un siège, ils ne sont pas non plus décidés.