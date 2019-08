Affaire des 94 milliards : « Dolly Macky » se réjouit des conclusions, tacle Sonko et demande au Chef de l’État de de restaurer l’honneur de Mamour Diallo

Le mouvement Dolly Macky s’est réjoui du dénouement de l’affaire dite des 94 milliards dans laquelle son leader avait été cité. Dans un communiqué, les partisans de l’ancien Directeur des Domaines, Mamour Diallo, de noter que dans cette affaire de détournement et les conclusions qui en sont sorties, « c’est le contraire qui aurait surpris. »



Fort heureusement, indiquent-ils, les conclusions de la commission d’enquête présentent l’atout « de mettre à nu la légèreté de ces accusations jamais prouvées par son auteur qui se contente de sorties médiatiques intempestives et aberrantes pour assouvir sa boulimie de buzz ».



Sonko qu’ils peignent comme « le principal calomniateur du paysage politique sénégalais » doit selon les « Dollymackyistes », maintenant se rendre à l’évidence que « sa démarche malhonnête, aussi perfide soit-elle, ne pourrait déstabiliser sa cible ». Ils ont aussi signalé que l’audition de Mamadou Mamour Diallo par la commission d’enquête lui a offert toute la latitude de répondre aussi précisément qu’il le souhaitait aux allégations erronées portées à son encontre



Selon eux toujours, il ne fait l’ombre d’aucun doute que la campagne de dénigrement contre Mamadou Mamour Diallo dans laquelle s’est tristement engagé Ousmane Sonko relève tout simplement d’une manœuvre sordide de diabolisation dont l’objectif ultime est de limiter l’envergure tentaculaire d’un homme d’État dont le seul tort a été de s’engager en politique et de réussir à améliorer le bien-être de ses concitoyens. Enfin et au regard de tout ce qui précède, les responsables du mouvement Dolly d’inviter solennellement le président de la République à prendre acte des conclusions du rapport auquel a abouti la commission d’enquête afin de restaurer l’honneur de ce serviteur de l’État qui, en prenant la décision historique de militer à ses côtés pour relever les défis d’émergence qui interpellent notre pays, s’est fait tout naturellement des amis, mais aussi des ennemis animés de mauvaise foi...