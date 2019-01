Affaire des 4 corps de pêcheurs retrouvés au Cap Vert : Le maire de Saint-Louis dépêche 4 membres de la famille des disparus pour une mission d’identification

L’affaire des 7 pêcheurs de Guet Ndar disparus en mer et à la suite de laquelle 4 d’entre eux ont été retrouvés dans les eaux maritimes cap-verdiennes continue de faire des vagues dans la ville tricentenaire.



Les parents et proches de ces disparus continuent de réclamer le rapatriement des corps sans vie de ces derniers. Une situation qui a même provoqué l’ire d’une partie de la population avec les jeunes en majorité qui sont montés au créneau pour exiger cette volonté.



Suite à cette réaction, le maire de Saint-Louis a pris la résolution de trouver une issue à cette préoccupation majeure.



Ainsi, le premier magistrat de la ville a pris la décision de mandater à Praia 4 personnes issues de la famille de ces pêcheurs portés disparus pour une mission d’identification des corps retrouvés un mois après leur disparition. Ces quatre responsables auront ainsi la latitude, au bout de quatre jours, de faire les démarches nécessaires en relation avec les autorités cap-verdiennes pour tirer au clair cette affaire. Selon des sources concordantes, il n’y aurait aucune possibilité de rapatriement. Néanmoins, le geste de Mansour Faye a été beaucoup apprécié par les parents de ces pêcheurs disparus. Cette affaire très complexe a aussi suscité la réaction de beaucoup d’autres personnalités parmi lesquelles, les responsables religieux et coutumiers. Ces derniers pensent qu’il est préférable par rapport à la situation telle que décrite, de se plier à la volonté divine et d’accepter que ces jeunes pêcheurs soient enterrés à Praia en respectant le rite musulman en la matière...