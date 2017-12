Affaire des 200 milliards / Abdou Ndéné Sall met de l'huile sur le feu : " On a recouvré plus de 200 milliards. Chaque jour des gens incriminés remboursent au tribunal ! "

L'ancienne ministre de la justice Aminata Touré annonçait que l'Etat du Sénégal a recouvré plus de 200 milliards de francs dans le cadre de la traque des biens mal acquis. Ce qui installe une véritable polémique dans le pays. Aujourd'hui même si le gouvernement tente d'éclairer cette affaire dans un communiqué qu'il a publié, le ministre délégué en charge de l'exécution des travaux du réseau ferroviaire national, Abdou Ndéné Sall, précise que l'Etat du Sénégal a recouvré plus de 200 milliards dans la traque. Il estime que si l'on évalue les biens actifs et les biens immobiliers, ça dépasse largement le montant annoncé par l'ex premier ministre Aminata Touré. Poursuivant ses explications, le ministre délégué soutient que "chaque jour les incriminés remboursent au tribunal". Selon toujours lui, "tous les gens qui ont bénéficié de la liberté provisoire ont remboursé"...