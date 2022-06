Affaire des 11 bébés calcinés à l'hôpital de Tivaouane : la sage-femme et l'aide-infirmière placées sous mandat de dépôt.

Après trois retours de parquet, la sage femme et l'aide-infirmière vont passer leur première nuit à la Maison d'arrêt et de correction de Thiès. Ainsi, malgré le soutien de leurs camarades qui ont décidé de paralyser le système, la machine judiciaire est apparemment décidée de faire son travail jusqu'au bout.



Pour rappel, leur placement sous mandat de dépôt fait suite à l’incendie qui a coûté la vie à 11 bébés calcinés en salle de pédiatrie de l'hôpital Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. Trois personnes avaient été placées en garde vue dont une sage femme, une aide-infirmière et le DRH qui a finalement été libéré.



La sage femme et l'aide-infirmière ont obtenu un mandat de dépôt. Elles ont été transportées à la Maison d'arrêt et de correction de la cité du rail. Nous y reviendrons...