Affaire des 1000 milliards trouvés dans le compte d'un responsable de l'Apr: Abdoul Mbaye s' attaque El Malick Ndiaye, qui réplique

Suite aux propos tenus par le premier ministre Ousmane Sonko soutenant la découverte de 1000 milliards dans le compte d'un dignitaire de l'APR, le leader de l'alliance pour le travail et la citoyenneté (ACT) a réagi. Selon Abdoul Mbaye, les politiciens doivent arrêter de manipuler les sénegalais.

"J'ai écouté El Malick Ndiaye dire "les 1000 milliards existent, votez pour nous nous irons les chercher".



Non! Allez les chercher maintenant car le pouvoir de le faire est déjà entre vos mains depuis 7 mois. Les politiciens doivent cesser de prendre les sénégalais pour des idiots",a-t-il laché.



Cependant, la réponse de El Malick Ndiaye ne s'est pas fait attendre. En réponse au tweet d'Abdoul Mbaye, il soutient :" Dire que vous avez été premier ministre dans ce pays!

Comment pouvez vous ignorer qu'il faut une juridiction compétente pour récupérer ces fonds détournés ? Soit, c'est de la mauvaise foi.

Le Peuple votera pour nous, et nous ferons ce qu'il faut à travers la juridiction compétente. J'espère sincèrement que vous reviendrez sur vos propos par la suite", atteste-t-il.