Affaire des 10 milliards de l'Artp : L'audience devant la Cour des comptes renvoyée au 21 novembre

Ce jeudi, les deux anciens DG de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP), qui ont clamé leur innocence, n'ont toujours rien livré sur le « dossier judiciaire relativement au scandale de 10 milliards à l'Artp », selon un rapport de l’Ige (Inspection générale d’Etat), entre 2005 et 2012. Me Ousmane Sèye, qui défend Ndongo Diao, était de nouveau absent du prétoire de la Chambre de discipline et financière de la Cour des comptes.







Le procès a donc du être reporté pour la deuxième fois consécutive. Me Baboucar Cissé, constitué pour la défense des intérêts de Daniel Goumalo Seck, présentera sa stratégie de défense à la date du 21 novembre prochain.







Les mis en cause seront jugés « pour des manquements dans le cadre de passations de marchés sans publicité suffisante par entente directe sans preuve », nous indique la même source.