Recensement général de la population et de l’habitat : un CRD d’information avec les autorités administratives organisé par l’ANSD à Kolda.

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) a organisé un CRD préparatoire sur le cinquième recensement général de la population et de l’habitat à Kolda. Cette rencontre réunissant les autorités administratives et les partenaires techniques permettra la mise en œuvre du prochain recensement prévu en 2023 par une bonne information à la base. Ainsi, selon les agents de l’ANSD d’après la loi statistique, il est obligatoire de faire un recensement général de la population et de l’habitat tous les dix ans.



Cela a été une occasion pour le chef de la délégation, à savoir le DG adjoint, Abdou Diouf, de présenter les grandes lignes du projet RGPH-5 dans son ensemble. Mais également, d'aborder la méthodologie de la cartographie censitaire ainsi que le plan de déploiement des équipes de cartographes dans les régions.



En ce sens, l’objectif de ce CRD a été de partager avec les autorités administratives au niveau déconcentré, le plan de mise en œuvre de la cartographie censitaire. Mieux, cette rencontre d’échanges aura permis de recueillir des suggestions pour une réussite des activités de la cartographie censitaire. Et pour ce recensement la région de Kolda aura 47 superviseurs, 237 contrôleurs avec 1.306 agents recenseurs qui seront formés en 2023.



D’ailleurs, l’objectif immédiat de la cartographie du RGPH-5 est de fournir à l’agent recenseur les renseignements utiles pour bien repérer les limites de son domaine de recensement. Et ceci permettra de faciliter la répartition équitable du travail et garantir l’exhaustivité de la collecte tout en évitant les omissions et les doubles-comptes.



C’est pourquoi le Dr Abdou Diouf de préciser : « ce recensement sera entièrement numérique avec zéro papier ». Et la collecte de ces données permettra de définir les axes prioritaires pour booster le développement du pays. Ainsi, une phase pilote est prévue dans des localités bien choisies avant le démarrage officiel du recensement général de la population et de l’habitat...