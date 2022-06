Affaire de trafic présumé de visas : le procès de Kilifeu et Cie renvoyé jusqu'au 07 juillet prochain

L'affaire du trafic présumé de visas impliquant les deux « Y'en a marristes » Landing Mbissane Seck dit Kilifeu, Simon Kouka ainsi que leur acolyte Thierno Amadou Diallo, a été appelée ce jeudi 02 juin devant la barre du tribunal correctionnel du TGI de Dakar. Seulement, l'audience a été renvoyée jusqu'au 07 juillet prochain pour le retour des citations et d'éventuelles plaidoirie.

Les mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs, de corruption, de tentative de faux dans un document administratif et tentative de trafic de migrants dans une affaire de visas et de complicité de faux et usages de faux dans un document administratif et complicité de trafic de migrants contre le troisième.

Pour rappel, l'activiste Kilifeu a été éclaboussé par des vidéos prises par Thierno Diallo, un de ses « amis » proches avec qui le « Y'en à marriste » avait l'habitude de traiter. Ce dernier a été filmé à l'intérieur de sa voiture à son insu à plusieurs reprises par le même individu. Quelque temps après, son bourreau a été arrêté pour cambriolage du domicile d’un célèbre homme d’affaires aux Almadies. Le même Thierno Diallo a cité le nom de l'activiste Simon dans une affaire de trafic de visas où il a eu à lui verser la somme de 2 millions de francs Cfa en échange d'un passeport français.